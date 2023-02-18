Азербайджан выделил Турции более 21 млн манатов материальной помощи

Азербайджан после разрушительного землетрясения в Турции выделил братской стране материальную помощь в размере 21 367 000 манатов

Азербайджан после разрушительного землетрясения в Турции выделил братской стране материальную помощь в размере 21 367 000 манатов.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. В 10 провинциях Турции введен режим ЧП на три месяца.