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Азербайджан выделил Турции более 21 млн манатов материальной помощи 

Азербайджан выделил Турции более 21 млн манатов материальной помощи  Азербайджан после разрушительного землетрясения в Турции выделил братской стране материальную помощь в размере 21 367 000 манатов
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 12:14
Азербайджан выделил Турции более 21 млн манатов материальной помощи 

Азербайджан после разрушительного землетрясения в Турции выделил братской стране материальную помощь в размере 21 367 000 манатов.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. В 10 провинциях Турции введен режим ЧП на три месяца.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan zəlzələdən sonra Türkiyəyə 21 milyon manatdan çox maddi yardım ayırıb

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