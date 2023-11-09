О нас

Очередная гуманитарная помощь из Азербайджана доставлена в Украину

Очередная гуманитарная помощь из Азербайджана доставлена в Украину 10:56
В регионе
9 ноября 2023 г. 11:32
Очередная гуманитарная помощь из Азербайджана доставлена в Украину

Из Азербайджана в Украину доставлена гуманитарная помощь в составе 14 грузовиков.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года, гуманитарный груз, подготовленный Министерством энергетики, включает более 555 тыс. метров электрических кабелей и проводов для помощи в восстановлении стабильного электроснабжения пострадавших территорий в Украине.

Груз был передан украинской стороне в Хмельницкой области Украины. В мероприятии приняли участие советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, представитель Министерства энергетики Украины Петр Луцив.

"Сегодня мы снова получили кабельную продукцию из дружественного Азербайджана. Это более 600 км проводов и кабелей для ремонта инфраструктуры, разрушенной в результате военных действий. Мы чрезвычайно благодарны нашим коллегам из Азербайджана и всему азербайджанскому народу за неоценимую помощь. Мы высоко ценим поддержку, оказанную Украине в такое трудное для нас время", - сказал он.

Советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев отметил, что оказание гуманитарной помощи будет продолжаться поэтапно.

Напомнив о ранее оказанной Азербайджаном помощи Украине в виде трансформаторов и прочих грузов, представитель посольства также отметил, что общая стоимость гуманитарной помощи Азербайджана Украине в период войны оценивается более чем в 33 миллиона долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sends next humanitarian aid to Ukraine 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın göndərdiyi növbəti humanitar yardım Ukraynaya çatdırılıb

Самое читаемое

Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
2 ноября 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi