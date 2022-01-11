О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Азербайджанская нефть продолжает дешеветь Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,54 доллара США или на 0,63%, до 84,67 доллара.
Энергетика
11 января 2022 г. 10:45
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,54 доллара США или на 0,63%, до 84,67 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 81,05 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год заложена цена нефти на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani oil price keeps falling 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti ucuzlaşmaqda davam edir

Другие новости из категории

Азерэнержи устанавливает устройства для защиты птиц от гибели на ЛЭП
Фото"Азерэнержи" устанавливает устройства для защиты птиц от гибели на ЛЭП
11 января 2022 г. 12:01
Арабская страна приготовилась к отказу от нефти
Арабская страна приготовилась к отказу от нефти
11 января 2022 г. 10:51
Премьер Ливии распорядился разблокировать нефтяные месторождения
Премьер Ливии распорядился разблокировать нефтяные месторождения
11 января 2022 г. 10:06
Нефть подорожала из-за опасений о перебоях поставок из Казахстана
Нефть подорожала из-за опасений о перебоях поставок из Казахстана
11 января 2022 г. 09:32
Фьючерсы на газ в Европе закрыли сессию чуть выше $1 000
Фьючерсы на газ в Европе закрыли сессию чуть выше $1 000
11 января 2022 г. 00:50
Reuters: В 2022 году Big Oil начнут процесс трансформации в Small Oil
Reuters: В 2022 году Big Oil начнут процесс трансформации в Small Oil
10 января 2022 г. 17:30
В прошлом году SOCAR импортировала в Украину 45 тысяч тонн бензина
В прошлом году SOCAR импортировала в Украину 45 тысяч тонн бензина
10 января 2022 г. 17:04
В январе Молдова будет закупать газ у Газпрома по новой цене
В январе Молдова будет закупать газ у "Газпрома" по новой цене
10 января 2022 г. 15:02
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
8-ое заседание Консультативного совета ЮГК состоится в начале февраля
10 января 2022 г. 14:04
Запасы газа в ПХГ Украины сократились на 2,6%
Запасы газа в ПХГ Украины сократились на 2,6%
10 января 2022 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi