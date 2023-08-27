ISW: ВСУ достаточно продвинулись на юге, чтобы атаковать вторую линию обороны РФ

Украинские силы достаточно продвинулись на юге, чтобы атаковать вторую линию обороны России.

Украинские силы достаточно продвинулись на юге, чтобы атаковать вторую линию укреплений России.

Как передает Report со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW), украинские силы добились новых тактически значимых успехов на западе Запорожской области.

Аналитики цитируют публикации в СМИ, согласно которым украинские силы сейчас, вероятно, продвигаются по сложнейшему участку российских оборонительных позиций.

На кадрах с подтвержденной геолокацией, опубликованных 25 августа, видно, что украинские войска продвинулись на 1,5 км в районе Новопрокоповки (13 км к югу от Орехова). Тогда же председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинские силы в настоящее время атакуют основной комплекс российских оборонительных укреплений. Кроме того, 26 августа агентство Reuters писало со ссылкой на украинского командира, что, по мнению ВСУ, самая сложная линия российской обороны в этом районе прорвана и теперь военные смогут продвигаться быстрее.

Украинские силы теперь продвинулись достаточно далеко, чтобы наносить удары по следующей серии подготовленных российских оборонительных позиций, пишет ISW.

Позиции, через которые в настоящее время продвигаются украинские войска, состояли из минных полей и укреплений, для удержания которых российское командование привлекло значительные силы и технику. Оборонительные укрепления, перед которыми сейчас стоят украинские войска, вероятно, состоят комплекса противотанковых рвов; "зубов дракона"; и дополнительных минных полей (за ними находятся российские боевые позиции), что очень похоже на первую российскую линию обороны. Однако ISW предполагает, что эти позиции могут быть защищены слабее, чем предыдущие.

Каждая из "линий" российской обороны имеет несколько уровней со своими передовыми и тыловыми позициями, и важно не путать тыловые зоны отдельных российских оборонительных позиций и российской обороны на юге Украины в целом, обращает внимание ISW.

Эти "линии" обороны также являются условными в том смысле, что подготовленные Россией позиции не полностью укомплектованы и различаются в зависимости от участка фронта. Например, к югу от зоны нынешнего украинского наступления Россия подготовила ряд дополнительных укреплений, хотя российские войска смогут в полной мере использовать эти позиции только в том случае, если у них не будет нехватки личного состава и техники.