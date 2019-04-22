Министерство: Покусанный собакой ребенок помещен в палату, состояние удовлетворительное

Подвергшийся нападению собаки ребенок помещен в Клинический медицинский центр № 1, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

Отмечено, что ребенку сделаны вакцины против бешенства, в настоящее время он находится в палате: "Его лечение продолжается".

Отметим, что инцидент произошел в Бинагадинском районе города Баку. Так, в поселке Сулутепе Гусейн Гисмет оглу Мамишов 2015 г.р. подвергся нападению собаки. У ребенка разодрана щека.