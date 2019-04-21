В столице Азербайджана собака напала на малолетнего ребёнка и нанесла ему телесные повреждения.

Как передаёт Report, инцидент произошёл в Бинагадинском районе Баку.

Мамишов Гусейн Гисмят оглу 2015-го года рождения в посёлке Сулутепе подвергся нападению собаки, которая вцепилась в ребёнка и начала терзать его.

Пострадавший был доставлен сначала в Ходжасанскую больницу, а потом Клинический медицинский центр №1. Г.Мамишову ввели сыворотку от бешенства и пришили растерзанный участок щеки.

Лечение пострадавшего продолжается.