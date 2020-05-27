Глава ВОЗ примет участие в саммите по разработке вакцины против COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус примет участие в организуемом Великобританией глобальном саммите по разработке вакцины от коронавируса, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Великобритания примет 4 июня глобальный саммит по вакцине, и я с нетерпением ожидаю возможности присоединиться к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на этом мероприятии", - написал он в Twitter.

Он также отметил, что саммит является прекрасной возможностью подтвердить приверженность работе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) для спасения жизней и равноправному доступу к вакцине от COVID-19, когда она будет готова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.