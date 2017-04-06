Еще одна больница Азербайджана приступит к трансплантации почек

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Центре почечных болезней и трансплантации Республиканского центра лечебной диагностики (РЦЛД) прошла презентация.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения, выступившие руководитель Центра почечных болезней и трансплантации Рашад Шолан и врач-нефролог Орхан Гулиев рассказали о достижениях, полученных в последние три года в области определения и лечения почечных болезней.

Они отметили, что в скором времени в РЦЛД также приступят к трансплантации почек, что приведет к еще большим достижениям в данной сфере ради здоровья людей.

Было отмечено, что в РЦЛД, который непрерывно усовершенствуется и внедряет современные медицинские новшества, созданы условия для трансплантации почек. Было подчеркнуто, что для этого будет создана команда врачей-экспертов.