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Жительница Физули: Мы не смогли бы завоевать эту победу без единства народа

Жительница Физули: Мы не смогли бы завоевать эту победу без единства народа Мы не смогли бы достичь этой исторической победы без единства азербайджанского народа.
Внутренняя политика
24 января 2024 г. 07:23
Жительница Физули: Мы не смогли бы завоевать эту победу без единства народа

Мы не смогли бы достичь этой исторической победы без единства азербайджанского народа.

Об этом сказала корреспонденту Report возвращающаяся в родной город жительница Физули Галиба Зульфигарова.

Она сказала, что говоря о Физули, в первую очередь вспоминает своего отца.

"Сегодня мы возвращаемся к родному очагу. Мы все верили, что этот день наступит. Благодаря героизму наших шехидов и отваге наших гази сегодня мы с высоко поднятой головой возвращаемся на родную землю. Мы благодарны президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей армии, которые подарили нам эту радость", - сказала Г.Зульфигарова.

Напомним, что сегодня в Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку отправился очередной миграционный караван. На данном этапе в родной город выехали 30 семей (125 человек).

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Версия на азербайджанском языке Qalibə Zülfüqarova: “Füzuli deyəndə ilk növbədə atalı günlərimi xatırlayıram”

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