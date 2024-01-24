Жительница Физули: Мы не смогли бы завоевать эту победу без единства народа

Мы не смогли бы достичь этой исторической победы без единства азербайджанского народа.
Об этом сказала корреспонденту
Она сказала, что говоря о Физули, в первую очередь вспоминает своего отца.
"Сегодня мы возвращаемся к родному очагу. Мы все верили, что этот день наступит. Благодаря героизму наших шехидов и отваге наших гази сегодня мы с высоко поднятой головой возвращаемся на родную землю. Мы благодарны президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей армии, которые подарили нам эту радость", - сказала Г.Зульфигарова.
Напомним, что сегодня в Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку отправился очередной миграционный караван. На данном этапе в родной город выехали 30 семей (125 человек).