Жительница Физули: Мы не смогли бы завоевать эту победу без единства народа

Мы не смогли бы достичь этой исторической победы без единства азербайджанского народа.

Мы не смогли бы достичь этой исторической победы без единства азербайджанского народа.

Об этом сказала корреспонденту Report возвращающаяся в родной город жительница Физули Галиба Зульфигарова.

Она сказала, что говоря о Физули, в первую очередь вспоминает своего отца.

"Сегодня мы возвращаемся к родному очагу. Мы все верили, что этот день наступит. Благодаря героизму наших шехидов и отваге наших гази сегодня мы с высоко поднятой головой возвращаемся на родную землю. Мы благодарны президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей армии, которые подарили нам эту радость", - сказала Г.Зульфигарова.

Напомним, что сегодня в Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку отправился очередной миграционный караван. На данном этапе в родной город выехали 30 семей (125 человек).