Женщина-сапер: Мне совершенно чуждо чувство страха

Женщины-саперы разминировали 370 тыс. квадратных метров территорий, на которых велись боевые действия, и 60 тыс. квадратных метров минных полей в селе Баш Гарвянд Агдамского района.

Женщины-саперы разминировали 370 тыс. квадратных метров территорий, на которых велись боевые действия, и 60 тыс. квадратных метров минных полей в селе Баш Гарвянд Агдамского района.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам женщина-сапер Айтен Исмаилова.

Еще одна женщина-сапер Бабаева Сехран Шюкюр гызы поделилась с журналистами своими впечатлениями от работы: "Поскольку я являюсь вынужденной переселенкой, и была свидетельницей всех событий, происходивших во время оккупации, мне совершенно чуждо чувство страха".