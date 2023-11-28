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Женщина-сапер: Мне совершенно чуждо чувство страха

Женщина-сапер: Мне совершенно чуждо чувство страха Женщины-саперы разминировали 370 тыс. квадратных метров территорий, на которых велись боевые действия, и 60 тыс. квадратных метров минных полей в селе Баш Гарвянд Агдамского района.
Внутренняя политика
28 ноября 2023 г. 13:01
Женщина-сапер: Мне совершенно чуждо чувство страха

Женщины-саперы разминировали 370 тыс. квадратных метров территорий, на которых велись боевые действия, и 60 тыс. квадратных метров минных полей в селе Баш Гарвянд Агдамского района.

Как сообщает Report, об этом сказала журналистам женщина-сапер Айтен Исмаилова.

Еще одна женщина-сапер Бабаева Сехран Шюкюр гызы поделилась с журналистами своими впечатлениями от работы: "Поскольку я являюсь вынужденной переселенкой, и была свидетельницей всех событий, происходивших во время оккупации, мне совершенно чуждо чувство страха".

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Версия на азербайджанском языке Qadın minatəmizləyənlər danışıb: "Qorxu hissimiz yoxdur"

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