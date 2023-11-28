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Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,0

Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,0 Сейсмологи во вторник зарегистрировали в море рядом с южной группой Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,0.
В регионе
28 ноября 2023 г. 09:08
Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи во вторник зарегистрировали в море рядом с южной группой Курильских островов (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,0.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

"Эпицентр располагался в 125 км юго-восточнее острова Итуруп (южная группа Курильских островов) на глубине 59 км", - рассказала собеседница агентства.

По данным сейсмолога, подземные толчки силой до 3 баллов ощутили жители острова Итуруп, до 2 баллов - соседнего острова Кунашир. При такой балльности люди ощущают легкие колебания, раскачиваются висячие предметы. Информация об ощущаемости уточняется.

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