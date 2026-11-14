Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 16:02
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры

    В рамках рабочего визита делегации Азербайджана во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым в Буэнос-Айрес состоялись двусторонние встречи с аргентинским коллегой Эдуардо Касалем и генпрокурором автономного города Буэнос-Айрес Мартином Лопесом Савалетой.

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Во встречах также принял участие посол Азербайджана в Аргентине Рамзи Теймуров.

    В ходе встречи с Эдуардо Касалем Кямран Алиев отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Аргентиной на основе взаимного уважения и принципов международного права.

    Генеральный прокурор Азербайджана подробно рассказал коллеге о проводимых в стране реформах, направленных на усиление борьбы с коррупцией и другими формами транснациональной преступности, а также модернизацию деятельности органов прокуратуры.

    В ходе двусторонней встречи стороны обсудили вопросы повышения эффективности взаимной правовой помощи по уголовным делам, оперативного исполнения соответствующих запросов, получения доказательств, координации действий компетентных органов при экстрадиции лиц, совершивших преступления, а также другие актуальные аспекты международного правового сотрудничества.

    На двусторонней встрече с Мартином Лопесом Савалетой К.Алиев напомнил о сложившихся отношениях сотрудничества между двумя ведомствами и подчеркнул, что важную роль в развитии взаимоотношений сыграло подписание 18 сентября 2019 года в Буэнос-Айресе документа о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с коррупцией.

    В ходе обеих встреч была отмечена важность дальнейшего укрепления прямых профессиональных контактов между органами прокуратуры двух стран, организации взаимных визитов и совместных тренингов, а также обмена опытом в сфере расследования уголовных дел.

    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры
    Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры

    Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана Рамзи Теймуров Аргентина
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    Kamran Əliyev argentinalı həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
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    Kamran Aliyev discusses cooperation with his Argentine counterpart
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