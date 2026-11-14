Азербайджан и Аргентина обсудили расширение сотрудничества между органами прокуратуры

В рамках рабочего визита делегации Азербайджана во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым в Буэнос-Айрес состоялись двусторонние встречи с аргентинским коллегой Эдуардо Касалем и генпрокурором автономного города Буэнос-Айрес Мартином Лопесом Савалетой.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Во встречах также принял участие посол Азербайджана в Аргентине Рамзи Теймуров.

В ходе встречи с Эдуардо Касалем Кямран Алиев отметил, что Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Аргентиной на основе взаимного уважения и принципов международного права.

Генеральный прокурор Азербайджана подробно рассказал коллеге о проводимых в стране реформах, направленных на усиление борьбы с коррупцией и другими формами транснациональной преступности, а также модернизацию деятельности органов прокуратуры.

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили вопросы повышения эффективности взаимной правовой помощи по уголовным делам, оперативного исполнения соответствующих запросов, получения доказательств, координации действий компетентных органов при экстрадиции лиц, совершивших преступления, а также другие актуальные аспекты международного правового сотрудничества.

На двусторонней встрече с Мартином Лопесом Савалетой К.Алиев напомнил о сложившихся отношениях сотрудничества между двумя ведомствами и подчеркнул, что важную роль в развитии взаимоотношений сыграло подписание 18 сентября 2019 года в Буэнос-Айресе документа о сотрудничестве в области предотвращения и борьбы с коррупцией.

В ходе обеих встреч была отмечена важность дальнейшего укрепления прямых профессиональных контактов между органами прокуратуры двух стран, организации взаимных визитов и совместных тренингов, а также обмена опытом в сфере расследования уголовных дел.