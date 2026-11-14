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    Пассажироперевозки по ж/д линии Белград–Будапешт отложены на неопределенный срок

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2026
    • 17:16
    Пассажироперевозки по ж/д линии Белград–Будапешт отложены на неопределенный срок

    Дата начала пассажирских перевозок на железнодорожной линии Белград-Будапешт, запланированных на 13 декабря, перенесена на неопределенный срок.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези.

    По его словам, это связано с проведением китайской компанией-подрядчиком ремонтных работ в системе управления движением поездов.

    Витези отметил, что за последние недели на железнодорожной линии Будапешт-Белград проведены комплексные испытания в беспрецедентном масштабе в истории венгерских железнодорожных систем.

    Железнодорожные перевозки Белград Будапешт
    Belqrad-Budapeşt dəmir yolunda sərnişindaşımanın başlanılması təxirə salınıb
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