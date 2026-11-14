Пассажироперевозки по ж/д линии Белград–Будапешт отложены на неопределенный срок

Дата начала пассажирских перевозок на железнодорожной линии Белград-Будапешт, запланированных на 13 декабря, перенесена на неопределенный срок.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези.

По его словам, это связано с проведением китайской компанией-подрядчиком ремонтных работ в системе управления движением поездов.

Витези отметил, что за последние недели на железнодорожной линии Будапешт-Белград проведены комплексные испытания в беспрецедентном масштабе в истории венгерских железнодорожных систем.