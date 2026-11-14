В Баку задержан подозреваемый в краже 6 тыс. манатов из автомобиля

В поселке Рамана Сабунчинского района Баку из автомобиля похищены 6 тыс. манатов наличными и банковские карты.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

По подозрению в совершении преступления задержан Э.Агамирзаев. В ходе расследования установлено, что он воспользовался тем, что дверь автомобиля была открыта.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.