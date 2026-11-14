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    В Баку задержан подозреваемый в краже 6 тыс. манатов из автомобиля

    Происшествия
    • 14 ноября, 2026
    • 16:15
    В Баку задержан подозреваемый в краже 6 тыс. манатов из автомобиля

    В поселке Рамана Сабунчинского района Баку из автомобиля похищены 6 тыс. манатов наличными и банковские карты.

    Об этом передает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.

    По подозрению в совершении преступления задержан Э.Агамирзаев. В ходе расследования установлено, что он воспользовался тем, что дверь автомобиля была открыта.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    Кража (ограбление) Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Ramanada avtomobildən 6 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
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    MiniBoss

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