В Баку задержан подозреваемый в краже 6 тыс. манатов из автомобиля
Происшествия
- 14 ноября, 2026
- 16:15
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В поселке Рамана Сабунчинского района Баку из автомобиля похищены 6 тыс. манатов наличными и банковские карты.
Об этом передает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
По подозрению в совершении преступления задержан Э.Агамирзаев. В ходе расследования установлено, что он воспользовался тем, что дверь автомобиля была открыта.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
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