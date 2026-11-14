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    В Баку почтили память Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева

    Внутренняя политика
    • 14 ноября, 2026
    • 16:39
    В Баку почтили память Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева

    Состоялась церемония почтения памяти Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

    Сотрудники министерства, представители Исполнительной власти Наримановского района и общественности, члены семьи Героя, а также его боевые товарищи возложили венки и цветы на его могилу.

    На памятном мероприятии говорилось об исторической победе, одержанной азербайджанской армией в Отечественной войне, а также о примерах героизма и доблести, проявленных нашими военнослужащими в боевых операциях.

    В Баку почтили память Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева
    В Баку почтили память Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева
    В Баку почтили память Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева
    В Баку почтили память Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
    Фото
    Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Zaur Nudirəliyevin xatirəsi anılıb
    44 filmi
    44 filmi

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