В Баку почтили память Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева

Состоялась церемония почтения памяти Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Сотрудники министерства, представители Исполнительной власти Наримановского района и общественности, члены семьи Героя, а также его боевые товарищи возложили венки и цветы на его могилу.

На памятном мероприятии говорилось об исторической победе, одержанной азербайджанской армией в Отечественной войне, а также о примерах героизма и доблести, проявленных нашими военнослужащими в боевых операциях.