В Баку почтили память Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева
Внутренняя политика
- 14 ноября, 2026
- 16:39
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Состоялась церемония почтения памяти Героя Отечественной войны Заура Нудиралиева.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Сотрудники министерства, представители Исполнительной власти Наримановского района и общественности, члены семьи Героя, а также его боевые товарищи возложили венки и цветы на его могилу.
На памятном мероприятии говорилось об исторической победе, одержанной азербайджанской армией в Отечественной войне, а также о примерах героизма и доблести, проявленных нашими военнослужащими в боевых операциях.
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