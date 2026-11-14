Завод STAR в Турции в сентябре увеличил производство дизтоплива почти на 4%

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, являющийся активом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, произвел в сентябре текущего года 545,938 тыс. тонн дизельного топлива, что на 18 962 т или на 3,6% больше по сравнению с сентябрем 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В целом, в сентябре этого года нефтеперерабатывающими заводами Турции было произведено 1 млн 490,151 тыс. т дизельного топлива, что на 141 931 т или на 8,3% больше по сравнению с сентябрем 2025 года.

Завод STAR введен в эксплуатацию в октябре 2018 года.