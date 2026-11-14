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    Завод STAR в Турции в сентябре увеличил производство дизтоплива почти на 4%

    Энергетика
    • 14 ноября, 2026
    • 16:28
    Завод STAR в Турции в сентябре увеличил производство дизтоплива почти на 4%

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR, являющийся активом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, произвел в сентябре текущего года 545,938 тыс. тонн дизельного топлива, что на 18 962 т или на 3,6% больше по сравнению с сентябрем 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

    В целом, в сентябре этого года нефтеперерабатывающими заводами Турции было произведено 1 млн 490,151 тыс. т дизельного топлива, что на 141 931 т или на 8,3% больше по сравнению с сентябрем 2025 года.

    Завод STAR введен в эксплуатацию в октябре 2018 года.

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR Дизельное топливо
    STAR neft emalı zavodu dizel yanacağı istehsalını 4 %-ə yaxın artırıb
    SOCAR's STAR refinery raises diesel output by 3.6% in September
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