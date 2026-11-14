Азербайджан представил в Монако традиции виноградарства и виноделия

В Монако представлены традиции виноградарства и виноделия Азербайджана, а также инвестиционные возможности страны в этой сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, делегация во главе с министром Меджнуном Мамедовым посетила Монако.

В рамках визита делегация ознакомилась с деятельностью специализированного учреждения, в котором представлены винодельческие традиции разных стран мира, исторические образцы вин и богатые винные коллекции. Участники делегации изучили накопленный в этой сфере опыт.

Азербайджанская делегация также приняла участие в собрании Ассоциации Francs de Pied: Heritage. В мероприятии участвовали князь Монако Альбер II, официальные лица разных стран, представители государственных структур, руководители виноградарских и винодельческих компаний, крупные инвесторы, представители финансовых и деловых кругов.

Меджнун Мамедов проинформировал участников мероприятия о мерах по модернизации и развитию аграрного сектора Азербайджана, в частности по сохранению и развитию традиций виноградарства и виноделия.

Было отмечено, что Азербайджан обладает древними традициями виноградарства и виноделия, богатым разнообразием местных сортов винограда и благоприятными природно-климатическими условиями.

В рамках международного мероприятия состоялся обмен мнениями с инвесторами, представителями финансовых институтов и крупных бизнес-структур разных стран.

В ходе обсуждений были рассмотрены инвестиционные возможности аграрного сектора Азербайджана, особенно в области виноградарства и виноделия, проводимые реформы и перспективы сотрудничества.

Участникам рассказали об исторических традициях виноградарства и виноделия в Азербайджане, а также о виноградниках с местными корнесобственными сортами, заложенных в Зангиланском и Гейгельском районах.

Кроме того, была представлена информация о работе по международному продвижению старинных корнесобственных сортов винограда Азербайджана и проектах, реализуемых совместно с Ассоциацией Francs de Pied: Heritage.