Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на севере Израиля

Четыре человека пострадали, в том числе 60-летняя женщина получила критические ранения, после того как, предположительно, в коммерческое заведение в городе Кафр-Манда на севере Израиля бросили гранату.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом".

Остальные пострадавшие получили легкие ранения. Их доставили в медицинские центры в Хайфе и Назарете.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.