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    Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на севере Израиля

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 17:07
    Четыре человека пострадали при взрыве гранаты на севере Израиля

    Четыре человека пострадали, в том числе 60-летняя женщина получила критические ранения, после того как, предположительно, в коммерческое заведение в городе Кафр-Манда на севере Израиля бросили гранату.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на полицию и службу скорой помощи "Маген Давид Адом".

    Остальные пострадавшие получили легкие ранения. Их доставили в медицинские центры в Хайфе и Назарете.

    Полиция расследует обстоятельства происшествия.

    Несчастный случай Пострадавшие (раненые) Ручная граната Государство Израиль
    MiniBoss
    44 filmi

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