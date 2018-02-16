Зампредседателя ЦИК: Девять политических партий сдали годовые финансовые отчеты

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ До сих пор в Центральную избирательную комиссию, помимо партии Ени Азербайджан и партии Альянс во имя Азербайджана, годовые финансовые отчеты по 2017 году сдали 7 политических партий.

Об этом Report сообщил зампредседателя ЦИК Натиг Мамедов.

По его словам, процесс сдачи политическими партиями отчетов уже приходит в порядок: “Просветительские мероприятия с политическими партиями дают эффект. С начала представления в Центральную избирательную комиссию финансовых отчетов, т.е. с 2014 года ситуация сильно изменилась в положительную сторону. Мы надеемся, что дальше еще больше улучшится, в финансовой отчетности усилится дисциплина”.

Отметим, что относительно партий, которые до 1 апреля не сдадут в ЦИК годовой финансовый отчет совместно с аудиторским заключением, следует сообщать в министерство юстиции. В Минюсте Азербайджана зарегистрировано 55 политических партий. Только 45 из них сдало в ЦИК годовой финансовый отчет за 2016 год. Остальные 10 партий: Партия возрождения и прогресса, Партия национально-демократического сознания, Азербайджанская крестьянская партия, Партия независимости Азербайджана, Партия Национального движения, Партия Патриотов Азербайджана, Демократическая партия Предпринимателей Азербайджана, Партия процветания, Партия Национального спасения пока не представили свои отчеты.