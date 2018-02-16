Зампредседателя ЦИК: Девять политических партий сдали годовые финансовые отчеты

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ До сих пор в Центральную избирательную комиссию, помимо партии Ени Азербайджан и партии Альянс во имя Азербайджана, годовые финансовые отчеты по 2017 году сдали 7 политических партий.
Об этом Report сообщил зампредседателя ЦИК Натиг Мамедов.
По его словам, процесс сдачи политическими партиями отчетов уже приходит в порядок: “Просветительские мероприятия с политическими партиями дают эффект. С начала представления в Центральную избирательную комиссию финансовых отчетов, т.е. с 2014 года ситуация сильно изменилась в положительную сторону. Мы надеемся, что дальше еще больше улучшится, в финансовой отчетности усилится дисциплина”.
Отметим, что относительно партий, которые до 1 апреля не сдадут в ЦИК годовой финансовый отчет совместно с аудиторским заключением, следует сообщать в министерство юстиции. В Минюсте Азербайджана зарегистрировано 55 политических партий. Только 45 из них сдало в ЦИК годовой финансовый отчет за 2016 год. Остальные 10 партий: Партия возрождения и прогресса, Партия национально-демократического сознания, Азербайджанская крестьянская партия, Партия независимости Азербайджана, Партия Национального движения, Партия Патриотов Азербайджана, Демократическая партия Предпринимателей Азербайджана, Партия процветания, Партия Национального спасения пока не представили свои отчеты.
İlkin PirəliАвтор новости
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