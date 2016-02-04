​Заместитель руководителя Администрации президента: Недочеты есть, и мы знаем это

Сумгайыт. 4 февраля. REPORT.AZ/ "Политика, осуществляемая в Азербайджане президентом Ильхамом Алиевым, отличается своеобразием. Глава государства неоднократно заявлял о необходимости наличия тесного единства между властью и народом. Это действительно так, народ находится рядом с властью".

Как сообщает Report, об этом на встрече с представителями сумгайытской общественности сказал заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, завотделом по работе с региональными органами управления и местного самоуправления Зейнал Нагдалиев.

По его словам, осуществляемая главой государства политика дает свои результаты: "Как говорит президент, чиновники должны интересоваться проблемами народа, решать их. По этой причине представители правительства проводят в регионах встречи, выслушивают претензии и предложения граждан".

З.Нагдалиев отметил, что Азербайджан достиг успехов и данный процесс продолжается и сегодня: "Естественно, недочеты есть, и мы знаем это. Поэтому нами проводится работа на пути решения проблем".