Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Заменены двое руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
Так, парламент внес изменения в решение "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".
Согласно изменениям, Ханлар Фатиев назначен руководителем азербайджано-австралийской межпарламентской рабочей группы, а Имамверди Исмаилов - руководителем азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы.
Напомним, что до этого Ханлар Фатиев возглавлял азербайджано-колумбийскую межпарламентскую рабочую группу, а Имамверди Исмаилов - азербайджано-австралийскую межпарламентскую рабочую группу.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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