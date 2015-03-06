Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Заменены двое руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Так, парламент внес изменения в решение "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, Ханлар Фатиев назначен руководителем азербайджано-австралийской межпарламентской рабочей группы, а Имамверди Исмаилов - руководителем азербайджано-колумбийской межпарламентской рабочей группы.

Напомним, что до этого Ханлар Фатиев возглавлял азербайджано-колумбийскую межпарламентскую рабочую группу, а Имамверди Исмаилов - азербайджано-австралийскую межпарламентскую рабочую группу.