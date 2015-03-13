​Внесены поправки в законопроект "О правилах этического поведения работников муниципалитета"

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по региональным вопросам во втором чтении прошло обсуждение законопроекта "О правилах этического поведения работников муниципалитета".

Как сообщает Report, председатель комитета Ариф Рагимзаде сказал, что после первого чтения в проекте закона произошли изменения лишь технического характера.

Он отметил, что в законопроекте, состоящем из 3 глав и 20 статей, отражена ответственность служащих муниципалитетов, правила их этического поведения.

В законе предусматриваются также правила контроля за деятельностью муниципальных работников по соблюдению правил этического поведения.

Законопроект во втором чтении рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.