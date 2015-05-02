Вафа Гулузаде будет похоронен рядом со своим сыном

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Бывший государственный советник Азербайджана по внешнеполитическим вопросам, известный политолог Вафа Гулузаде будет похоронен сегодня в городе Баку на Ясамальском кладбище. Об этом Report сообщил зять В.Гулузаде.

Он сказал, что В.Гулузаде будет похоронен рядом со своим 36-летним сыном, который скончался 5 лет назад.

Напомним, что В.Гулузаде умер 1 мая в возрасте 75 лет.

Он родился 21 декабря 1940-м году в Баку. В 1958 году окончив школу № 23, поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета и завершил учебу в 1963 году. 2 года вел передачи на арабском языке на азербайджанском радио.

В 1962-1964 годах продолжил образование в Институте востоковедения Академии Наук СССР. Успешно защитив диссертацию, получил звание кандидата филологических наук.

С 1970 года начал работать в качестве атташе при посольстве СССР в Египте.

В 1973 году В.Гулузаде вернулся на родину и начал работу в ЦК Компартии Азербайджана.

Далее В,Гулузаде был направлен в посольство СССР в Алжире в качестве советника.

В 1990 году он вернулся в Азербайджан, где работал советником по внешнеполитическим вопросам Азербайджанской Республики. До своей отставки в 1999 году был членом Совета Безопасности Азербайджана.