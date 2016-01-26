В министерстве внутренних дел Азербайджана состоялось заседание коллегии

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам 2015 года.

Как сообщает Report, на заседании под председательством министра внутренних дел, генерал-полковника Рамиля Усубова принимали участие члены коллегии, начальники главных управлений, управлений и служб, ответственные сотрудники, начальники управлений, отделений и подразделений полиции всех городов и районов Азербайджана.

На мероприятии были выслушаны отчеты. На заседании были обсуждены предпринятые в 2015 году меры по борьбе с преступностью, соблюдению общественного правопорядка и обеспечению общественной безопасности, предотвращению преступности против собственности, а также предстоящие в 2016 году работы.