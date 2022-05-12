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В Гяндже заложен фундамент памятника шехидам Кавказской исламской армии

В Гяндже заложен фундамент памятника шехидам Кавказской исламской армии В Гяндже состоялась церемония закладки фундамента памятника героически погибшим шехидам Кавказской исламской армии.
Внутренняя политика
12 мая 2022 г. 18:16
В Гяндже заложен фундамент памятника шехидам Кавказской исламской армии

В Гяндже состоялась церемония закладки фундамента памятника героически погибшим шехидам Кавказской исламской армии.

Как сообщает западное бюро Report, памятник в честь первых шехидов Кавказской исламской армии, героически погибших 11 июня 1918 года в Гяндже, будет возведен возле мечети Шаха Аббаса.

На церемонии присутствовали генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк и представители общественности.

Отметим, что Кавказская исламская армия была сформирована Османской империей для предотвращения массовых убийств турецко-мусульманского населения Азербайджана после геноцида азербайджанцев, совершенного в Баку 31 марта 1918 года, и для помощи мусульманам Дагестана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Qafqaz İslam Ordusu şəhidlərinin xatirəsinə ucaldılacaq abidənin təməli qoyulub

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