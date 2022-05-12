В Гяндже заложен фундамент памятника шехидам Кавказской исламской армии

В Гяндже состоялась церемония закладки фундамента памятника героически погибшим шехидам Кавказской исламской армии.

В Гяндже состоялась церемония закладки фундамента памятника героически погибшим шехидам Кавказской исламской армии.

Как сообщает западное бюро Report, памятник в честь первых шехидов Кавказской исламской армии, героически погибших 11 июня 1918 года в Гяндже, будет возведен возле мечети Шаха Аббаса.

На церемонии присутствовали генеральный консул Турции в Гяндже Зеки Озтюрк и представители общественности.

Отметим, что Кавказская исламская армия была сформирована Османской империей для предотвращения массовых убийств турецко-мусульманского населения Азербайджана после геноцида азербайджанцев, совершенного в Баку 31 марта 1918 года, и для помощи мусульманам Дагестана.