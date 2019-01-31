Билясувар. 31 января. REPORT.AZ/ В Билясуваре состоялось общее собрание по случаю Дня молодежи 2 февраля.

Как сообщает муганское бюро Report, на мероприятии, проходившем в Доме молодежи, присутствовали первый заместитель председателя ИВ Ханлар Мамедов, молодежь, которая активно участвует в общественно-политической и культурной жизни региона, а также группа солдат и офицеров, проходящих службу в воинских частях района.

Выступая на мероприятии, начальник управления молодежи и спорта Билясуварского района Агшин Багиров поздравил молодежь с праздником.

Заместитель исполнительного директора Ханлар Мамедов также поздравил молодежь с праздником и отметил, что государство создало все условия для каждого молодого человека, который хочет продемонстрировать свой потенциал, талант и способности.

Затем молодые люди, которые активно участвовали в общественно-политической и культурной жизни региона, добились успехов в различных областях, были награждены почетными дипломами и ценными призами.