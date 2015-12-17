​В Азербайджане за незаконное спонсирование СМИ будут применяться штрафы в крупном размере

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане лица, незаконно спонсирующие средства массовой информации, будут оштрафованы в крупном размере. Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в новом Кодексе об административных правонарушениях.

Согласно ст. 386 проекта кодекса, нарушение требований закона "О теле- и радиовещании" и закона "О средствах массовой информации", связанных со спонсорством подготовки телерадиопередач (программ) влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до полутора тысяч манатов, на должностных лиц - в размере от двух тысяч пятисот до трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц - в размере от восьми тысячи до десяти тысяч манатов.

Согласно ст. 188 настоящего Кодекса об административных правонарушениях, спонсирование средств массовой информации (за исключением телерадиовещания) производителями продукции, запрещенной к рекламе, и лицами, осуществляющими ее реализацию, влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти манатов.

В новом проекте кодекса ликвидировано исключение о телерадиовещании, штрафы предусматриваются для всех СМИ. Еще одним новшеством является применение штрафа не только к должностным и юридическим, но и физическим лицам.

Отметим, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях находится на стадии рассмотрения. Если проект будет принят в Милли Меджлисе, то кодекс вступит в силу 1 мая 2016 года. Кодекс обсужден в Комитете по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса и рекомендован на пленарное заседание парламента.