​В Азербайджане полицейским расширят полномочия

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане полномочия сотрудников полиции будут расширены.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента внесены изменения в закон "О полиции".

Согласно пункту, внесенному в 14-ую статью закона "О полиции" (обязанности сотрудников полиции в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности), в обязанности полицейских также войдут обеспечение общественного порядка, безопасности зрителей и участников соревнований, пресечение давления на прилегающих к спортивным объектам территориях и эвакуационных путях, а также в местах, предусмотренных для спектаклей и спортивных объектах при проведении спортивных мероприятий и соревнований.

Изменения в закон были приняты путем голосования.