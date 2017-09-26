Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общественные работы не будут применяться в отношении мужчин, в одиночку воспитывающих детей до 3-х лет.

Как сообщает Report, в связи с этим в статью 77 (общественные работы) Уголовного кодекса вносятся изменения.

По действующему законодательству, общественные работы не применяются в отношении женщин, самостоятельно воспитывающих ребенка до 8 лет.

В проекте изменений возрастной ценз спущен до 3 лет. Кроме того, общественные работы не будут применяться в отношении мужчин, в одиночку воспитывающих детей до 3-х лет.

Общественные работы представляют собой общественно полезные работы в период досуга вне основной работы и учебы взамен не отбытой части наказания. Виды такой работы определяются соответствующим органом исполнительной власти.