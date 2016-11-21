В Азербайджане не будет проводиться видеосъемка в случаях необходимости раздевания лица при обыске

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане не будет проводиться видеосъемка в случаях необходимости раздевания лица при личном обыске и выемке.

Как сообщает Report, в связи с этим предложен новый пункт к статье 246 (личный обыск и выемка) Уголовно-процессуального кодекса.

Согласно законопроекту изменений, в случаях возникновения необходимости раздевания лица при личном обыске и выемке не будет проводиться видеосъемка. В этом случае обыск и выемка по указанию следователя будет производиться лицом одного пола.

Законопроект будет обсужден на пленарном заседании Милли Меджлиса 29 ноября.