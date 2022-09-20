Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне

Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.

Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по военнопленным, заложникам и пропавшим без вести.

Отмечается, что был осуществлен поиск останков армянских военнослужащих, погибших в результате контрнаступательной операции армии Азербайджана, проведенной в ответ на широкомасштабные провокации ВС Армении на азербайджано-армянской госгранице 12-14 сентября 2022 года.

"Азербайджанская Республика, еще раз продемонстрировав свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, 20 сентября текущего года после осмотра останков с участием военной прокуратуры Азербайджанской Республики и установления отсутствия каких-либо признаков насилия при посредничестве Международного комитета красного креста передала Армении тела 95 армянских военнослужащих.

Гуманитарный процесс по передаче останков армянских военных противоположной стороне будет продолжен", заявили в Госкомиссии.

Ранее Азербайджан уже передал противоположной стороне тела 32 армянских военных.