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Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне

Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.
Внутренняя политика
20 сентября 2022 г. 13:40
Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне

Тела еще 95 армянских военнослужащих переданы противоположной стороне.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии по военнопленным, заложникам и пропавшим без вести.

Отмечается, что был осуществлен поиск останков армянских военнослужащих, погибших в результате контрнаступательной операции армии Азербайджана, проведенной в ответ на широкомасштабные провокации ВС Армении на азербайджано-армянской госгранице 12-14 сентября 2022 года.

"Азербайджанская Республика, еще раз продемонстрировав свою приверженность международному гуманитарному праву и ценностям гуманизма, 20 сентября текущего года после осмотра останков с участием военной прокуратуры Азербайджанской Республики и установления отсутствия каких-либо признаков насилия при посредничестве Международного комитета красного креста передала Армении тела 95 армянских военнослужащих.

Гуманитарный процесс по передаче останков армянских военных противоположной стороне будет продолжен", заявили в Госкомиссии.

Ранее Азербайджан уже передал противоположной стороне тела 32 армянских военных.

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Версия на английском языке Azerbaijan hands over 95 bodies of Armenian soldiers
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ermənistan hərbçilərinə aid daha 95 meyiti qarşı tərəfə təhvil verib

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