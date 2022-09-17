Азербайджан передал противоположной стороне тела 32 армянских солдат

Азербайджан передал другой стороне тела 32 армянских солдат.

Азербайджан передал противоположной стороне тела 32 армянских солдат.

Об этом Report сообщили в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

«Как известно, 12-14 сентября текущего года вооруженными силами Армении была совершена крупномасштабная провокация на азербайджано-армянской границе. В результате ответных мер, проведенных нашей армией, противоположная сторона понесла большие потери.

Сообщаем также, что трупы 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после военных действий, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, и на них не обнаружено следов насилия. 17 сентября эти тела были переданы противоположной стороне.

В настоящее время проводится осмотр других тел, принадлежащих армянским военнослужащим, и в ближайшее время они тоже будут переданы», - говорится в сообщении Госкомиссии.