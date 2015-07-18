 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Стали известны причины отставки Рафика Дашдемирли с должности в ПНФА

    Он выступил против попыток Г.Керимова и Г.Байрамлы взять в канун выборов ситуацию внутри партии в свои руки

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Стали известны причины отставки Рафика Дашдемирли с должности заведующего организационным отделом Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА).

    Как сообщает Report, причиной отставки Р.Дашдемирли стало проведение кампании против зампреда ПНФА Гезель Байрамлы и председателя Верховного меджлиса партии Гасана Керимова.

    Так, он выступил против попыток Г.Керимова и Г.Байрамлы взять в канун выборов ситуацию внутри партии в свои руки.

    По информации, Р.Дашдемирли неоднократно давал СМИ информацию относительно Г.Керимова. Узнав об этом, руководство партии отправило заведующего организационным отделом в отставку.

    На появившуюся вакансию назначен председатель Сабаильского отдела ПНФА Сагиф Гурбанов.

    Отметим, что ПНФА осенью планирует провести съезд. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi