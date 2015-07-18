​Стали известны причины отставки Рафика Дашдемирли с должности в ПНФА

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Стали известны причины отставки Рафика Дашдемирли с должности заведующего организационным отделом Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА).

Как сообщает Report, причиной отставки Р.Дашдемирли стало проведение кампании против зампреда ПНФА Гезель Байрамлы и председателя Верховного меджлиса партии Гасана Керимова.

Так, он выступил против попыток Г.Керимова и Г.Байрамлы взять в канун выборов ситуацию внутри партии в свои руки.

По информации, Р.Дашдемирли неоднократно давал СМИ информацию относительно Г.Керимова. Узнав об этом, руководство партии отправило заведующего организационным отделом в отставку.

На появившуюся вакансию назначен председатель Сабаильского отдела ПНФА Сагиф Гурбанов.

Отметим, что ПНФА осенью планирует провести съезд.