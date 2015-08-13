Стала известна дата объявления списка кандидатов в депутаты ПЕА

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Стала известна дата объявления списка кандидатов в депутаты правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Как сообщил Report заместитель исполнительного секретаря правящей партии ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов, все работы в связи со списком кандидатов находятся на заключительной стадии.

По поводу даты обнародования списка С.Новрузов отметил, что президент Ильхам Алиев подпишет распоряжение о назначении выборов в Милли Меджлис, и после того, как данное распоряжение будет опубликовано и вступит в силу, будет обнародован список кандидатов ПЕА: "Итоговый список будет обсужден Правлением, который вынесет решение. Последний вариант списка должен утвердить руководящий орган партии - Правление. Согласно решению, станет известно, из какого избирательного участка депутат выдвинет свою кандидатуру. После этого мы представим своих кандидатов общественности".

Представитель ПЕА также добавил, что в 2010 году во время выборов в Милли Меджлис был избран 71 кандидат ПЕА. В последующий период два депутата ПЕА были назначены на должности в исполнительных структурах, один депутат - руководителем в международной организации, еще один депутат скончался, а один депутат отказался от своего мандата: "В настоящее время в Милли Меджлисе - 66 депутатов отпартии. Пять мандатов свободные".

На вопрос, сколько депутатов из 66 человек повторно выдвинут свою кандидатуру, С.Новрузов ответил, что пока точно не знает: "Не могу сказать. Так как это входит в полномочия Правления. Правление примет соответствующее решение о том, кому и из какого избирательного участка повторно выдвинуть свою кандидатуру, и кому покинуть".

Отметим, что парламентские выборы состоятся в Азербайджане 1 ноября.