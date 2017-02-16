Стал известен азербайджанский министр, принявший наибольшее число граждан - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году 8048 граждан представили 6109 обращений на приемах, организованных руководителями центральных органов исполнительной власти в 67 городах и районах республики.

Как сообщил Report заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента (АП) Сулейман Исмаилов, из них 5224 (85,5%) обращения находились в пределах полномочий центральных органов исполнительной власти.

По его словам, граждане были приняты министрами внутренних дел (2164), труда и социальной защиты населения (720), юстиции (426), экологии и природных ресурсов (351), образования (339), молодежи и спорта (287), культуры и туризма (278), сельского хозяйства (267), транспорта, связи и высоких технологий (257), налогов (255), здравоохранения (234), по чрезвычайным ситуациям (215), экономики (180), председателями госкомитета по вопросам имущества (333), таможенного комитета (241), госкомитета по работе с религиозными структурами (231), по делам семьи, женщин и детей (126), Генпрокурором (325), начальниками Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (439), Государственной пограничной службы (254), а также председателем Совета директоров юридического лица публичного права – Государственного экзаменационного центра (126).

С.Исмаилов отметил, что 39,1% обращений нашли положительное решение, 41,2% гражданам даны объяснения и рекомендации, остальные находятся на исполнении или же направлены в соответствующие госструктуры, некоторые обращения сочтены безосновательными.

Отметим, что министром внутренних дел Азербайджана является генерал-полковник Рамиль Усубов.