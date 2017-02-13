Создано министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

Рамин Гулузаде назначен министром транспорта, связи и высоких технологий

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Report, другим распоряжением глава государства назначил Рамина Гулузаде министром транспорта, связи и высоких технологий.

Распоряжение подписано в целях усовершенствования структуры государственного управления в Азербайджанской Республике, а также приведения государственной политики и регулирования в сферах транспорта, связи и высоких технологий в соответствие с велением времени и повышения их эффективности.

Согласно распоряжению, поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики проект Положения о министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, а также предложения о структуре и пределе общей численности работников министерства, в двухмесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении в соответствие актов президента Азербайджанской Республики,в трехмесячный срок обеспечить приведение в соответствие нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской Республики и проинформировать президента Азербайджанской Республики.

Кроме того, проконтролировать приведение в соответствие нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в пятимесячный срок проинформировать президента Азербайджанской Республики об исполнении.

Министерству юстиции Азербайджанской Республики в связи с созданием министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики обеспечить приведение в соответствие нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера и проинформировать Кабинет министров Азербайджанской Республики.