Состоялось заседание Аппарата Кабинета Министров, связанное с вопросами, поднятыми на заседании Кабинета Министров под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета Министров, премьер-министр Новруз Мамедов рассказал об успешных результатах, достигнутых нашей страной в первом квартале 2019 года, проводимых экономических реформах, новшествах и отметил, что направления и цели, указанные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на заседании Кабинета Министров, являются основным критерием для правительства. Премьер-министр подчеркнул, что проведенные в первом квартале года серьезные реформы социального значения, принятые решения высоко оценены азербайджанской общественностью, способствовали дальнейшему повышению рейтинга нашей страны как в региональном, так и мировом масштабе. В частности, то, что социальные проблемы малообеспеченных слоев населения, семей шехидов, инвалидов Карабахской войны, вынужденных переселенцев постоянно находятся в центре внимания главы государства, является одним из приоритетных вопросов и для Кабинета Министров. Наряду с этим, институциональные преобразования в налоговой и таможенной сферах, меры по обеспечению прозрачности и оздоровлению также привели к позитивным переменам. В стране наблюдается устойчивое развитие по всем экономическим показателям, реализуемые крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты вносят вклад в экономику. Ввод в строй в первом квартале года завода SOCAR karbamid, построенного на территории Сумгайытского химического промышленного парка, утверждение «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2019-2023 годах», «Государственной программы по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2019-2025 годы», в том числе диверсификация аграрной отрасли в стране и шаги, предпринятые в области устойчивого развития, являются практическими результатами проводимой главой государства целенаправленной политики.

На заседании состоялся обстоятельный обмен мнениями о результатах социально-экономического развития. Премьер-министр Новруз Мамедов дал соответствующим отделам Аппарата конкретные указания, связанные с мерами, которые должны быть осуществлены Кабинетом Министров в связи с исполнением задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.