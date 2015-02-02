​Сиявуш Новрузов: Азербайджан является страной, довольно успешно использующей нефтяные доходы

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан является страной, довольно успешно использующей свои нефтяные доходы".

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем пленарном заседании ММ заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, в стране повышаются пенсии, открываются новые рабочие места: "Развитие мышления в Азербайджане беспокоит председателей угасающих партий. Они дают различные примитивные комментарии. Азербайджан является страной, достаточно успешно использующей свои нефтяные доходы, что получило высокую оценку и от Всемирного банка. Немалые средства вложены в строительство школ, больниц, на восстановление энергосистем, производственных и перерабатывающих предприятий. Недоброжелатели пытаются дискредитировать нашу страну. По мере приближения I Европейских игр растут и клеветнические заявления. Но Азербайджан, как и всегда, на правильном пути, которого нужно придерживаться и впредь".