Самед Сеидов: Как получается, что в ПАСЕ составляются положительные отчеты в связи с Арменией?

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ "Причины происходящего в Армении кроются в коррупции в обществе, отсутствии верховенства закона, наличии политических заключенных. Как получается, что в ПАСЕ составляются положительные отчеты в связи с Арменией?".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, комментируя санкции ПАСЕ в отношении некоторых членов.

Он отметил, что Азербайджан критикуется, и причина этого заключена в препятствовании развитию Азербайджана: "Хотят Азербайджан постоянно подвергать порицанию. Мы будем бороться с этим. Позиция Азербайджана составляет основу стабильности в регионе. Совет Европы обязательно должен использоваться как площадка. В СМИ писали, что делегация Азербайджана в ПАСЕ удалена из структуры. Это невозможно".

Глава делегации подчеркнул, что ПАСЕ относится предвзято и к Турции: "Турция и Азербайджан должны работать сообща".