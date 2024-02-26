Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии

12:01

"Забытый геноцид повторяется", - говорил боснийский политик, первый президент Боснии и Герцеговины Алия Иззетбегович. Азербайджанский народ осознает это, возможно, больше многих. На протяжении 30 лет рана Ходжалинской трагедии не заживала и передавалась от старших к младшим. Сегодня люди находят некоторое утешение благодаря освобождению от вражеской оккупации азребайджанских земель. Особенно после локальных антитеррористических операций в сентябре 2023 года, когда азербайджанская армия освободила последние пяди остававшейся под оккупацией территории страны - Ханкенди, Агдере, Ходжалы и др., где теперь развевается трехцветный флаг Азербайджана.

26 февраля 1992 года мир столкнулся с одной из самых страшных страниц в современной истории - Ходжалинским геноцидом.

Страшная ночь с 25 на 26 февраля

В этот день отмечается очередная, в этом году 32-я годовщина Ходжалинского геноцида, который является черным пятном в истории человечества. Но в отличие от прежних лет, в этом году жертв Ходжалинской трагедии смогут помянуть и в самом городе, поэтому хочется думать, что души тысяч азербайджанцев, ставших жертвами армянской кровавой жестокости, наконец, обрели покой.

Ровно 32 года спустя мы отправляемся в Ходжалы вместе с Занурой Салимовой, спасшейся от армянского зверства будучи на 4-ом месяце беременности в эту страшную ночь 1992 года. Говорят, нужно встать лицом к лицу с пережитым, чтобы победить свои страхи....

Наш разговор такой же долгий, как и путь, начался не с воспоминаний о той страшной ночи…

По дороге Занура ханум рассказывала о прекрасной природе Ходжалы, плодородной почве, дающей урожай трижды в год, цветущих садах. По ее словам, фрукты и овощи в городе не имеют такого аромата и вкуса.

Помимо страшного кровопролития, мы мало что знаем о Ходжалы. Кровая расправа, трагическая гибель 613 человек, страдания детей, женщин и стариков... Даже названия Гаргарчай, Кятик, Гарагая знакомы в связи с этой трагедией.

По мере приближения к Аскерану лицо женщины менялось. Она вспомнила своего дядю Гусейна Азизова, которого зверски убили в армянском плену: "Мой дядя был высоким, довольно здоровым человеком, но он претерпел такие ужасы, что не вернулся живым из плена. Ему плоскогубцами вырвали зубы с золотыми коронками. Затем волочили по земле, привязав "КАМАЗ"у, но увидев, что он все еще жив, притащили обратно туда, где держали пленных. Здесь его до смерти избили прикладом автомата и добили железным гвоздодером".

Место встречи мертвых и живых

Той ночью некоторые из спасшихся укрылись в агдамской мечети, надесь найти своих близких живыми или мертвыми. Агдамская мечеть словно стала местом встречи живых и мертвых ходжалинцев. Трупы по большей части были изувечены до неузнаваемости, родные пытались их узнать по каким-то приметам...

Слезы, текущие по щекам Зануры ханум, перешли в рыдания, успокоившись она продолжила: "Тело моего дяди привезли в агдамскую мечеть спустя 5 дней. Моя мать искала своего брата, она смогла его узнать только по татуировке на руке. Полчерепа было буквально снесено, глаза вылезли из глазниц. Армяне издевались не только над живыми, но и после их смерти над трупами".

От ее рассказа установилась мертвая тишина.

Наконец, мы добрались до Ходжалы, в месте, который стал переломным в жизни его жителей, поделив мир на "до" и "после".

Угроза мин на освобожденных территориях все еще существует, нас сопровождает сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Расим Ибрагимов.

Мы направляемся к дому, где Занура ханум когда-то жила. Волнение нарастает, очень сложно пережившему тот ужас человеку спустя 32 года вновь столкнуться с горькими воспоминаниями о нем.

Первые ее слова: "О, Боже! Во что они превратили Ходжалы!"

Затем она показывает нам свой отчий дом и развалины домов соседей, начинает перечислять их имена.

- Вы все помните?!

- Я помню все, что связано с Ходжалы. В Ходжалы было две школы: № 1 и 2. Школу №1, в которой я училась, превратили в консервный завод.

Аромат хлеба, горящая лампа, стакан из приданого...

Стоим перед домом Зануры. Заходим внутрь. Дом разграблен, не осталось ничего, кроме пустых стен и провалившихся полов... Старый дом не пригоден для проживания, поэтому его ремонтируют за счет государства.

"Я переехала в этот дом после замужества, но прожила тут счастливо всего 4 месяца. Когда я выбегала из дома, лампа осталась горящей в этой комнате (показывает свою комнату). Я все еще чувствую аромат хлеба, который испекла в тот день... Я и представить не могла, что эта ночь будет таким кошмаром... Мне не посчастливилось пользоваться ни одним стаканом из моего приданого", - сказала она дрожащим голосом и замолкла...

Затем мы просим ее рассказать, что она помнит о той ночи.

Она говорит, что, поскольку Ходжалы был в осаде, мужчины по ночам дежурили по очереди: "В ту ночь была очередь моего супруга. Внезапно со стороны заднего окна дома послышался голос. Муж звал своего брата Фаика. Мой деверь выбежал на улицу. Ему сообщили, что армяне окружили город, нападают со всех сторон. Мы со свекровью вышли за ними во двор. Так как она была больной и не могла бежать сама, муж и деверь понесли ее на руках. Мы побежали к 5-этажному зданию, чтобы укрыться в подвале от обстрела. Вспышки от снарядов освещали небо. Армянские вооруженные формирования вошли в село и открыли огонь. Все были в ужасе. Подвал был недалеко, однако сильный снегопад усложнял нам путь. Свекровь просила оставить ее, чтоб мы смогли быстрей добраться. Но как можно бросить свою мать?! Плач женщин и детей все еще стоит в ушах...

Со дня трагедии прошло уже 32 года, однако каждый раз, рассказывая о ней, заново все переживаю. Когда я переехала в этот дом невестой, здесь была пожилая мать. Сегодня я вернулась сюда без нее и без моего ребенка, который из-за полученных еще в утробе травм умер через три месяца после рождения. Будучи беременной я зимой перешла через реку Гаргарчай, прошла через Кятикский лес, Гарагаю".

Чуть позже мы отправляемся в тот самый подвал, где прятались ходжалинцы. Стоит сильный туман, который заставляет нас еще больше ощутить ужас той ночи...

Первое укрытие избежавших смерти – подвал

По лестнице спускаемся к железной двери, которая ведет в 5 небольших помещений. Чувствуется резкий запах. Интересно, сколько людей тогда укрылось тогда в этих крохотных помещениях?

Люди той ночью прятались здесь около часа, чтобы затем пересечь Гаргарчай, двинуться в сторону леса Кятик, пересечь Гарагаю и добраться до Агдама.

"Спустя час, стоявший на страже снаружи Эльшад сообщил, что мы можем идти к Гаргарчаю. Свекровь не хотела идти, но мы настояли и взяли ее с собой. Этот подвал - кошмар для меня. Никого из находящихся здесь со мной в ту ночь сейчас нет в живых. Кто-то скончался от вражеской пули, кто-то - от обморожения и по другим причинам", - продолжила З. Салимова.

Озверевшие от ненависти армяне совершили самую настоящую бойню в месте, называемом "свинофермой", где прятались бежавшие в сторону Гаргарчая люди.

Мы подъезжаем к Гаргарчаю, на берегу которого похоронены некоторые жертвы Ходжалинской трагедии. Переходим реку по мосту и спускаемся на правый берег.

"Этой семьи больше нет, никто из них не откроет дверь своего дома в Ходжалы"

"Несмотря на мороз, все мы вошли в воду, чтобы перейти реку и идти в сторону Кятикского леса. Оглянувшись назад, я увидела, что очень немногие из спасшихся - около 50 человек - сумели переправиться через реку. Но это еще была не вся беда. Кое-как перейдя реку, на пути к лесу я услышала крик моей учительницы Афилы ханум. Ее супруг Вагиф умирал на ее глазах от сердечного приступа. Афила молила о помощи, но при всем желании мы не могли бы ей помочь. Хриплый голос Вагиф муаллима все еще звучит у меня в ушах. Афила вместе с тремя детьми собрались вокруг него. Как мы ни упрашивали, они так и не пошли с нами. Сегодня этой семьи больше нет. Во время Великого возвращения в Ходжалы никто из них не откроет дверь своего дома..."

С берега Гаргарчая мы идем к лесу. Скрытый туманом лес стал одним из свидетелей Ходжалинской трагедии. Занура ханум, проходя через Кятик, вспоминает пережитое как кошмарный сон:

"Ночью шел такой сильный снег, что трудно было видеть дорогу. Погода и густой лес усложняли наше продвижение вперед. Лица, руки и ноги были в крови. В лесу мы несколько раз заблудились, не зная куда идти. К счастью, Национальный герой Азербайджана Алиф Гаджиев нашел нас в лесу. Когда он пытался вывести около 50 человек через Гарагаю, проезжавшие мимо на "УАЗ"е армяне заметили нас. В это время Алиф крикнул, что нам нужно быстро покинуть это место, так как армяне могут устроить засаду, сообщив остальным. Когда мы шли через Гарагаю, оглянувшись назад, я увидела, что спаслись только 10-15 человек. Крики раненых до сих пор стоят у меня в ушах. Мы, ходжалинцы, называем Гарагаю "ганлыгаей" ("кровавой скалой") и никогда не забудем утро 26 февраля 1992 года".

Место, где Чингиз Мустафаев стал шехидом

Азербайджанский народ несколько дней не знал о трагических событиях в Ходжалы. Об этих страшных событиях узнали после того, как по телевидению была показана видеозапись с места событий, сделанная Чингизом Мустафаевым. Снятые им кадры нанесли серьезный удар по репутации Армении во всем мире. Эти кадры до сих пор хранятся в золотом фонде телевидения как свидетельство массового убийства, учиненного в Ходжалы и вокруг него.

Сам журналист погиб примерно через четыре месяца после трагедии недалеко от того места.

Мы направляемся в село Нахчыванлы, где произошло еще одно из массовых убийств и где 15 июня 1992 года стал шехидом Национальный герой Азербайджана Чингиз Мустафаев.

Мирные жители, направлявшиеся в город Агдам по Гаргарчаю, столкнулись с армянскими вооруженными формированиями возле села Нахчыванлы (бывший Нахчиваник - ред.). Здесь с особой жестокостью были убиты дети, женщины, старики, инвалиды.

По дороге в Нахчыванлы слева можно увидеть бывшую конюшню. Очевидцы рассказывают, что армяне привозили сюда и пытали азербайджанских пленных. Это наша следующая остановка. Именно здесь содержались пленные, которых позже обменяли на армянских. Они рассказывали о перенесенных ими ужасах. Удивительно, но конюшня до сих пор цела...

И доезжаем до нашей последней остановки – село Нахчыванлы, где погиб Чингиз Мустафаев. Пройдя 100-150 метров, доходим до места, куда в последний раз был направлен объектив камеры Чингиза. Национальный герой и сотни жителей Ходжалы стали здесь жертвами армянских зверств.

Осмотрев окрестности, произносим молитвы за упокой душ наших шехидов, пролитая кровь которых не осталась безнаказанной...