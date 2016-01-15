​Президент Азербайджана подписал закон, предусматривающий наказание за ограничение выхода к Каспийскому морю

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщает Report, согласно документу, вступил в силу закон, связанный с наказанием за ограничение выхода к берегу Каспийского моря в Азербайджане.

Согласно изменениям, в связи с обеспечением экономических интересов и безопасности государства, за ограничение выхода к берегу моря через данные территории при отсутствии решения соответствующего органа исполнительной власти, физических лиц ждет штраф в размере 4 000, должностных лиц - 8 000, юридических лиц - 40 000 манатов.

В то же время, за повторное правонарушение в течение года, получившие административное взыскание физические лица будут оштрафованы на 5 000, должностные - на 10 000, а юридические лица - на 50 000 манатов.