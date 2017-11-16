Президент ознакомился в Абшеронском районе с деятельностью ООО "Zəhmət-Ruzi"

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ 16 ноября президент Aзербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился в Абшеронском районе с деятельностью ООО "Zəhmət-Ruzi".

Как сообщает Report, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о льготных кредитах, выделенных на инвестиционные проекты, финансируемые Национальным фондом поддержки предпринимательства в Абшеронском районе, в том числе инвестиционных проектов, основанных на современных технологиях, а также сданных в эксплуатацию, строящихся и запланированных к строительству производственных и перерабатывающих предприятиях.

Было отмечено, что в последние годы по линии Национального фонда помощи предпринимательству по Абшеронскому району были предоставлены 200 млн манатов льготных кредитов на финансирование 602 инвестиционных проектов общей стоимостью 360 млн манатов. За счет профинансированных проектов открыты 8700 новых рабочих мест.

Было сообщено, что на создание аграрно-промышленного комплекса ООО "Zəhmət-Ruzi" стоимостью 42 млн манатов, состоящего из логистического центра, фабрики по забою скота, переработки мяса и молока, по линии Национального фонда помощи предпринимательству был выделен льготный кредит в сумме 8,3 млн манатов.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с процессом производства мясной и молочной продукции, производимой на предприятии и поставляемой на рынок под брендом " SAB" -"Made in Azerbaijan", посмотрел готовую продукцию.

После знакомства с комплексом была сделана фотография на память.