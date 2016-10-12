Президент наградил сотрудников ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - СПИСОК

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" сотрудникам Закрытого акционерного общества (ЗАО) "Азербайджанские железные дороги".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане почетные звания присвоены:

Абишову Рахману Гачахан оглу

Искендерову Джумшуду Халаф оглу

Нагиеву Нариману Нураддин оглу.

Другим распоряжением президента за плодотворную деятельность в развитии железнодорожного транспорта в Азербайджане награждены:

орденом "Шохрат"

Юсубов Тофиг Тумар оглу

медалью "Терегги"

Байрамов Ариф Джамал оглу

Баширов Нусрат Ашир оглу

Джафаров Шамиль Реджеб оглу

Алиев Бахтияр Шохуб оглу

Алиев Адалят Эльдар оглу

Аскерова Дильшад Микаил гызы

Гаджиев Джаваншир Абдулгамид оглу

Иманов Лачин Фируддин оглу

Искендеров Васиб Захид оглу

Кязымов Магеррам Гасан оглу

Гулиев Габиль Адалят оглу

Мелидов Рашид Фейзулла оглу

Мамедов Тахир Амирхан оглу

Пашаев Абдулхалыг Гейбатулла оглу

Зарбалиев Афрас Юсиф оглу

Зиядов Мушфиг Самер оглу.