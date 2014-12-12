Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева посетили могилу Гейдара Алиева по случаю 11-й годовщины со дня смерти общенационального лидера.

Как сообщает Report, в Аллею почетного захоронения также пришли депутаты парламента, министры, руководители комитетов, компаний и управлений, представители различных стран и общественности республики.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле общенационального лидера. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства и его супруга также возложили цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой. Была почтена память государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

В церемонии посещения могилы великого лидера также приняли участие премьер-министр Артур Расизаде, председатель Милли меджлиса Октай Асадов, руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.