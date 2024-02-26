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Президент Ильхам Алиев: Верил, что мы вернемся в Ходжалы

Президент Ильхам Алиев: Верил, что мы вернемся в Ходжалы Проект мемориального комплекса для увековечения памяти жертв Ходжалы был готов давно, было выбрано и место. Однако у меня каждый год появлялись некоторые сомнения, связанные со строительством мемориального комплекса, поэтому я откладывал это событие, этот
Внутренняя политика
26 февраля 2024 г. 17:17
Президент Ильхам Алиев: Верил, что мы вернемся в Ходжалы

Проект мемориального комплекса для увековечения памяти жертв Ходжалы был готов давно, было выбрано и место. Однако у меня каждый год появлялись некоторые сомнения, связанные со строительством мемориального комплекса, поэтому я откладывал это событие, этот проект.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 26 февраля на встрече с представителями общественности Ходжалинского района.

"Потому что, так же, как и вы, я верил и знал, что мы вернемся сюда, вернемся в Ходжалы и здесь будет возведен мемориальный комплекс для увековечения памяти невинных жертв", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'I believed that we would return to Khojaly and a memorial complex would be created here to perpetuate memory of victims'
Версия на азербайджанском языке Prezident: İnanırdım ki, Xocalıya qayıdacağıq və qurbanların xatirəsini əbədiləşdirmək üçün burada memorial kompleks yaradılacaq

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