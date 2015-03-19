​Президент Ильхам Алиев принял участие во всенародных празднествах по случаю Новруз байрамы

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось всенародное веселье по случаю национального праздника азербайджанского народа - Новруз байрамы. Как сообщает Report, в празднествах приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены их семьи. Сначала глава государства, его супруга и члены семьи прибыли на площадь перед Девичьей башней.

Дети в национальных костюмах поздравили Президента Ильхама Алиева и его супругу Мехрибан ханум Алиеву с праздником Новруз.

Президент Ильхам Алиев зажег праздничный костер. Глава государства выступил на празднестве с речью.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и члены его семьи побывали в Приморском национальном парке.

Главу государства и его супругу встретили главные персонажи праздника Новруз – Коса и Кечал.

Коса и Кечал поздравили Президента Ильхама Алиева и членов его семьи с праздником.

Глава государства и члены его семьи ознакомились с организованной в рамках праздничного торжества выставкой продукции, выращенной на благодатной азербайджанской земле.

Президент Ильхам Алиев и члены его семьи посмотрели образцы азербайджанских ковров.

Перед стендами, посвященными первым Европейским играм "Баку-2015", Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева понаблюдали за выступлениями спортсменов.