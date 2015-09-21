​Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Республиканского реабилитационного центра для инвалидов

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Республиканского реабилитационного центра для инвалидов после капитального ремонта и реконструкции.

Как сообщает Report, глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.

Министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в центре.

Было сообщено, что центр, в котором оказываются услуги по реабилитации и лечению инвалидов как в условиях амбулатории, так и дневного стационара и стационара, оснащен современным медицинским оборудованием. Во дворе здания проведены озеленительные работы, созданы условия для прогулок и отдыха больных на чистом воздухе.

Ознакомившийся с центром глава государства дал соответствующие поручения и рекомендации.