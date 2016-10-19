Президент Ильхам Алиев прибыл в Агстафинский район

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Агстафинский район.

Как сообщает Report, вначале глава государства возложил цветы к воздвигнутому в центре города памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву.

Глава Исполнительной власти Агстафинского района Магеррам Гулиев проинформировал президента Ильхама Алиева о проделанной работе по благоустройству и реконструкции прилегающей территории. Сообщалось, что на территории проведена большая работа по озеленению, установлена современная система освещения.

19 октября глава государства в рамках поездки в Агстафу ознакомился с условиями, созданными в капитально реконструированном Центре Гейдара Алиева.

Богатое наследие великого лидера Гейдара Алиева, имеющего исключительные заслуги в развитии всех сфер жизни нашей республики, повышении международного авторитета нашего государства, доведении правды об Азербайджане до мировой общественности, изучается во всех регионах нашей страны. Музеи и центры, носящие имя великого лидера и более глубокого изучающие исторические заслуги общенационального лидера перед нашим народом, обладают исключительным значением. В последнее время такие центры и музеи открылись во многих регионах. Особую роль с этой точки зрения играет также капитально отремонтированный и реконструированный Центр Гейдара Алиева в Агстафе.

Строительство Центра Гейдара Алиева в Агстафе началось в феврале 2008 года и в сентябре того же года при участии Президента Ильхама Алиева состоялось его открытие. В здании Центра в январе-феврале 2016 года были проведены капитальный ремонт и реконструкция.

В рамках капитальных реконструкционных работ обновлены кровля и система вентиляции Центра. Построена открытая концертная площадка Центра на 320 зрительских мест. В фойе четырехэтажного здания установлен барельеф великого лидера Гейдара Алиева. В Центре созданы экспозиционные залы, где выставлены фотоснимки, отражающие жизнь и деятельность общенационального лидера. В залах демонстрируются интересные фотографии, документы и другие экспонаты, связанные с гениальной личностью. Вызывают интерес фотоснимки великого лидера, сделанные в детстве, молодости, студенческие годы, а также в период работы на различных должностях и во время поездок в Агстафу, встреч с тружениками района.

В результате проведенного капитального ремонта функциональность центра еще больше повысилась. В Центре открылись выставочные залы мебельной фабрики «Салоглу» и швейной фабрики «Аккорд».

Действующий здесь актовый зал на 400 мест оснащен современным акустическим оборудованием. Здесь созданы все условия для проведения важных мероприятий районного масштаба. В Центре будут функционировать комната для церемоний бракосочетания, студии архитектуры, искусства, рекламы, ковроткачества. Кроме того, здесь также созданы центры дистанционного образования, экотуризма, детского творчества, информационный центр, студия танца, художественная галерея и языковые курсы. В пользование жителей района будут также предоставлены небольшой кинозал, конференц-залы на 30 и 70 мест. Все административные помещения Центра оснащены необходимым оборудованием.