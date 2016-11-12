Президент Азербайджана принял участие в открытии коврового комбината в Физулинском районе

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ 12 ноября в Физулинском районе состоялось открытие первого филиала ОАО "Азерхалча" - коврового комбината.

Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии комбината.

Азербайджанские ковры во все времена восхищали мир, слава наших национальных узоров обошла весь мир, привлекая к себе большое внимание. Слава азербайджанских ковров, известная еще с древнейших времен, сегодня приумножается новыми проектами. Создание в этом году открытого акционерного общества "Азерхалча" распоряжением президента Ильхама Алиева обусловлено именно этим фактором. Главная цель ОАО – производство ковров и ковровых изделий, организация их продажи внутри страны и за рубежом, внедрение новых технологий в производстве, модернизация материально-технической базы и ее эффективное использование, а также выполнение других работ в связи с развитием этой сферы.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал президента Ильхама Алиева о том, что на начальном этапе наряду с Физулинским районом, планируется создание филиалов ОАО "Азерхалча" в Агдамском, Товузском, Агстафинском, Газахском, Шамкирском, Губинском, Исмаиллинском, Хачмазском, Габалинском районах. В настоящее время в этих районах началось строительство зданий филиалов. На местах организованы учебно-подготовительные курсы по ковроткачеству, мастер-классы "Азерхалча", проведены соответствующие меры по определению и усилению рабочего потенциала.

Председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов подробно проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что филиал, созданный в Горадизе, будет представлять Карабахскую школу ковроткачества, являющуюся одним из исторических центров ковроткачества Азербайджана. В здании филиала общей площадью 586 квадратных метров будут работать 150 ткачих, 10 административно-хозяйственных работников. Здание состоит из ткацкой мастерской, склада, столовой, медицинского кабинета и других отделений. В мастерской 150 ткачих на 43 станках различных размеров будут ткать ковры на основе исторических образцов карабахских ковров. Эти образцы изготовлены художниками "Азерхалча" на основе древних и оригинальных ковров, хранящихся в музеях мира, личных коллекциях, а также собранных в различных регионах нашей республики. Мастерская оснащена необходимым сырьем и оборудованием. Ткачихи являются жителями как города Горадиз, так и различных сел Физулинского района, в том числе сел, находящихся в настоящее время под оккупацией. В течение нескольких месяцев они регулярно принимали участие в организованных "Азерхалча" учебно-подготовительных курсах, усовершенствовали навыки и умения и по ковроткачеству.

Глава государства побеседовал с работниками комбината, понаблюдал за рабочим процессом.

В заключение было сделано фото на память.