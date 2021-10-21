Президент: Из Зангилана откроется дорога в Нахчыван, и оттуда в Турцию и Европу

"Уже ведутся работы по развитию туризма, сельского хозяйства, транспорта, логистики, охране окружающей среды и, конечно же, созданию условий для людей. Сейчас строится село Агалы, после утверждения генерального плана города Зангилан мы дадим старт строите

"Уже ведутся работы по развитию туризма, сельского хозяйства, транспорта, логистики, охране окружающей среды и, конечно же, созданию условий для людей. Сейчас строится село Агалы, после утверждения генерального плана города Зангилан мы дадим старт строительным работам. Зангилан станет очень современным и значимым регионом для страны".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

Глава государства отметил, что из Зангилана откроется дорога в Нахчыван, и оттуда - в Турцию и Европу.