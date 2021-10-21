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Президент: Из Зангилана откроется дорога в Нахчыван, и оттуда в Турцию и Европу

Президент: Из Зангилана откроется дорога в Нахчыван, и оттуда в Турцию и Европу "Уже ведутся работы по развитию туризма, сельского хозяйства, транспорта, логистики, охране окружающей среды и, конечно же, созданию условий для людей. Сейчас строится село Агалы, после утверждения генерального плана города Зангилан мы дадим старт строите
Внутренняя политика
21 октября 2021 г. 12:22
Президент: Из Зангилана откроется дорога в Нахчыван, и оттуда в Турцию и Европу
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"Уже ведутся работы по развитию туризма, сельского хозяйства, транспорта, логистики, охране окружающей среды и, конечно же, созданию условий для людей. Сейчас строится село Агалы, после утверждения генерального плана города Зангилан мы дадим старт строительным работам. Зангилан станет очень современным и значимым регионом для страны".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 октября на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

Глава государства отметил, что из Зангилана откроется дорога в Нахчыван, и оттуда - в Турцию и Европу.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: Road will be opened from Zangilan to Nakhchivan, and from there to Turkey, Europe
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Zəngilandan Naxçıvana, oradan da Türkiyəyə və Avropaya yol açılacaq"

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